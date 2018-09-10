كشفت شركة Nubia إحدى الشركات الفرعية التابعة لشركة ZTE الصينية عن هاتفها الذي ZTE Nubia Z18، وكما هو الحال في الأجهزة التي أطلقت مؤخراً في الأسواق العالمية، فإن الجهاز الجديد Nubia Z18 يتميز بتصميم ذو نتوء صغير جدًا ضمن شاشة العرض، وبإطار بارز قليلاً في الأسفل مع العلم بأن هذه الشاشة تغطي 91.8% من واجهة الهاتف.

وتشير ZTE في في صفحة الشراء الخاصة بالهاتف؟، بأن الهاتف Nubia Z18 يضم شاشة بحجم 5.99 انش من نوع IPS LCD بدقة وضوح 2160 × 1080 بيكسل، ويعمل الهاتف مع معالج ثماني الأنوية من كوالكوم من نوع Snapdragon 845.

ويضم الهاتف الذي يأتي بسمك 8.55 ملم وبوزن 175 جرام ذاكرة وصول عشوائية متعددة 6 و 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخي متعددة أيضًا بسعة 64 و 128 جيجابايت، والتي بالإمكان زيادتها عن طريق بطاقة تخزين خارجية من نوع MicroSD.

ويتضمن الجهاز كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة وعدسة ثانوية بدقة 24 ميجابيكسل مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وتجدر الإشارة بأن الكاميرات الخلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مما يتيح لها التعرف على نوعية المشاهد وتعديل إعدادات الكاميرا بشكل تلقائي وفقا لكل مشهد مع العلم بأنها قادرة أيضا على تصوير الفيديوهات البطيئة بسرعة 960 إطار في الثانية.

ويعمل الهاتف الجديد ببطارية بسعة 3450 ميلي أمبير/ساعة، تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4.0 ، أخيرا الهاتف متاح حاليا للطلب المسبق في الصين بسعر يعادل 350 يورو لنسخة 6GB/64GB، وبسعر يعادل نحو 415 يورو لنسخة 8GB/128GB.