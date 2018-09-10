كشفت شركة Nubia إحدى الشركات الفرعية التابعة لشركة ZTE الصينية عن هاتفها الذي ZTE Nubia Z18، وكما هو الحال في الأجهزة التي أطلقت مؤخراً في الأسواق العالمية، فإن الجهاز الجديد Nubia Z18 يتميز بتصميم ذو نتوء صغير جدًا ضمن شاشة العرض، وبإطار بارز قليلاً في الأسفل مع العلم بأن هذه الشاشة تغطي 91.8% من واجهة الهاتف.
وتشير ZTE في في صفحة الشراء الخاصة بالهاتف؟، بأن الهاتف Nubia Z18 يضم شاشة بحجم 5.99 انش من نوع IPS LCD بدقة وضوح 2160 × 1080 بيكسل، ويعمل الهاتف مع معالج ثماني الأنوية من كوالكوم من نوع Snapdragon 845.
ويضم الهاتف الذي يأتي بسمك 8.55 ملم وبوزن 175 جرام ذاكرة وصول عشوائية متعددة 6 و 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخي متعددة أيضًا بسعة 64 و 128 جيجابايت، والتي بالإمكان زيادتها عن طريق بطاقة تخزين خارجية من نوع MicroSD.
ويتضمن الجهاز كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة وعدسة ثانوية بدقة 24 ميجابيكسل مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وتجدر الإشارة بأن الكاميرات الخلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مما يتيح لها التعرف على نوعية المشاهد وتعديل إعدادات الكاميرا بشكل تلقائي وفقا لكل مشهد مع العلم بأنها قادرة أيضا على تصوير الفيديوهات البطيئة بسرعة 960 إطار في الثانية.
ويعمل الهاتف الجديد ببطارية بسعة 3450 ميلي أمبير/ساعة، تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4.0 ، أخيرا الهاتف متاح حاليا للطلب المسبق في الصين بسعر يعادل 350 يورو لنسخة 6GB/64GB، وبسعر يعادل نحو 415 يورو لنسخة 8GB/128GB.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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