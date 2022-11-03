ماسك يدرس فرض رسوم على الرسائل المباشرة ومشاهدة الفيديو على تويتر

شارك إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة يدافع فيها عن القرار الذى أصدره سابقًا عن فرض رسوم على العلامة الزرقاء، مشيراً الى ان سعر الرسوم يساوي سعر كوب قهوة.