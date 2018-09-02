إذاعة bbc تُطلق تطبيق جديد لتعلم اللغة الإنجليزية

لاشك أن اللغة الإنجليزية يمكن أن تكون صعبة لغير الناطقين بها، وهذا هو سبب كبير لوجود الكثير من تطبيقات تعلّم اللغة الإنجليزية، من جانبه قررت هيئة الإذاعة البريطانية BBC وبشكل يمكننا أن نصفه بالغريب، أن تضع لها قدمًا في الحلبة، وذلك مع تطبيقها الجديد BBC Learning English والهادف لتعلّم اللغة الإنجليزية.

من ناحيته يحمل التطبيق شعارًا "استخدمه قليلًا كل يوم، يجعلك تُحسّن مهاراتك في اللغة الإنجليزية".

كما ويجمع التطبيق جميع الدروس والمقدمين المفضلين لديك في حزمة واحدة رائعة وسهلة الاستخدام، ليكون أفضل طريقة للحفاظ على مستواك في اللغة الإنجليزية، ودراسة قواعد اللغة، وتحسين النطق الخاص بك أو تطوير مستواك أو حتى تعلّم أحدث العبارات لاستخدامها في محادثاتك اليومية.

وما يُميّز التطبيق عن غيره، هو الممارسة اليومية له، حيث تدفعك التحديثات اليومية للدروس والنمط الممتع والمسابقات في ممارسته يوميًا، ومن مميزاته المضمنة مشاهدة أو الاستماع لكل برنامج دون استخدام دعم النص، ثم مشاهدة أو الاستماع مرة أخرى باستخدام النصوص المضمنة والترجمات، وبمجرد ممارسة مهارات الاستماع والقراءة، استخدم الاختبارات لاختبار مدى تفهمك، وسيتذكر التطبيق علاماتك حتى تتمكن من مواصلة المحاولة حتى تحصل على النتيجة التي تريدها.

وليس هذا فحسب، بل يأتي تطبيق BBC Learning English بمجموعة من برامج التعليم على رأسها:

- اللغة الإنجليزية في العمل.

- اللغة الإنجليزية في دقيقة.

- ورشة تيم لصاحب النطق الحائز على جائزة لينغوهاك.

- مراجعة الأخبار.

- الإنجليزية في 6 دقائق..

- النطق.

- المفردات والقواعد.

- وأكثر من ذلك بكثير.

أخيرًا تطبيق BBC Learning English متاح للتحميل مجّانًا على متجر جوجل بلاي، مع عدم وجود أي مشتريات داخلية أو حتى إعلانات مزعجة، وخذ بالحسبان أن التطبيق يدعم أندرويد 5.0 فأحدث.