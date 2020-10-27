realme7 7pro أسرع هاتفين يدعمان تقنية الشحن فائق السرعة superdart بقدرة 65 واط
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realme7 & 7pro أسرع هاتفين يدعمان تقنية الشحن فائق السرعة SuperDart بقدرة 65 واط

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العرب اليوم - realme7 & 7pro أسرع هاتفين يدعمان تقنية الشحن فائق السرعة SuperDart بقدرة 65 واط

الهواتف الذكية
بكين - العرب اليوم

أزاحت شركة realme- العلامة التُجارية الأسرع نموا في العالم في مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية- الستار عن ثلاثة من أحدث هواتفها الذكية، هم realme 7 & 7pro، اللذان ينتميان إلى سلسلة 7، التي حققت نجاحات كبيرة بــ 20 مليون مستخدم حول العالم، بالإضافة إلى هاتفC17، الإصدار الأحدث من سلسلة "C" الاقتصادية، وذلك خلال احتفالية تم بثها عبر المنصات الإلكترونية الاجتماعية للشركة، واعلان طرحهم رسميا بالأسواق المصرية. realme طورت منتجاتها الجديدة خصيصا لتلبية احتياجات المستهلكين وطموحات الشباب في امتلاك هواتف ذكية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأعلى مواصفات الجودة بأسعار تلائم قدراتهم الإقتصادية، وهو ما يجعلrealme في صدارة الشركات التي تهتم باحتياجات الشباب، بأكثر من 1.5 مليون مستخدم لهواتفها الذكية في السوق المصرية.

ويمثل الهاتفان realme 7 & 7pro ثورة حقيقية في عالم شحن الهواتف الذكية، حيث يأتيان بأحدث وأسرع تقنيات الشحن السريع في مصر65W SuperDart وهي تقنية تنفرد بها realme دون غيرها من الشركات في فئة الهواتف المتوسطة الأقل من خمسة ألاف جنيه، حيث يمكن إعادة شحن 13% من البطارية خلال 3 دقائق فقط. بينما لا يحتاج المستخدم لأكثر من 34 دقيقة فقط دقيقة ليحصل على 100% من طاقة البطارية.
realme 7 أرخص هاتف ذكي يدعم شاحن ال65W SuperDart

يعد هاتف realme 7 ارخص هاتف ذكي يأتي بشاحن 65W SuperDart مع معالج MediaTek Helio G95 وهو أول معالج على مستوى العالم يتم تصنيعه خصيصا لهذا الهاتف لتلبية شغف هواة الألعاب الثقيلة، ويتكون من ثمانى انوية وتصل قدرته إلى 2.05 جيجاهرتز، تم تزويده بأحدث أنظمة التبريد التي يمكنها تبريد الهاتف بنسبة تصل إلى 8.6٪، مع كاميرا رباعية فائقة الوضوح بدقة 48 ميجابكسل والثانية للزوايا العريضة بدقة 8 ميجابكسل والثالثة ماكرو للتصوير الدقيق والرابعة عدسة بورترية أبيض وأسود تساعد العدسة الرئيسية على التقاط الضوء بشكل أفضل وتعزيز تباين الصور، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تدعم وضع الجمال الذكي، وتأثير البوكيه Bokeh Effect.

ويأتيrealme 7 بشاشة عملاقة قياس 6.5 بوصة فائقة الوضوح بدقة FHD+ 1080x 2400 ومعدل تحديث 90 هرتز يعمل بتناغم كبير جدا مع المعالج لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة لجميع التطبيقات والألعاب، مع ذاكرة تخزين 128GBوذاكرة عشوائية 8GB رام، مع تصميم مستوحى على شكل V ليبعث روح الإنتصار الدائم، ويأتي الهاتف بلونين الفارس الأبيض والنينجا الأسود، تجعله الاختيار الأفضل للشباب بسعر 4،790 جنيه مصري.يأتي هاتفrealme7 pro بواحدة من أفضل الكاميرات الرباعية، يمكنها إنتاج صورا لا مثيل لها من ناحية الوضوح ودقة التفاصيل تجعله الهاتف الأفضل لهواة التصوير الاحترافي اذا ما قورن بغيره من الهواتف في هذه الفئة السعرية، مما يجعله تحفة فنية تستحق أن يختارها الشباب.

وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بمستشعر Sony IMX682، وأخرى للتصوير بزوايا عريضة بدقة 8 ميجا بكسل، وثالثة عدسة ماكرو لاكتشاف جمال العالم الصغير وكاميرا رابعة بعدسة بورتريه بالأبيض والأسود تعزز من تباين الصور بشكل أكثر احترافية. بالإضافة لكاميرا أمامية للصور السلفي بدقة32 ميجا بكسل مزودة بتقنية التجميل بالذكاء الاصطناعي حتى مع الأجواء المظلمة. كل ذلك مع مجموعة كبيرة من تطبيقات التصوير المتقدمة والتي تجعل من التقاط الصور متعة حقيقية، مثل أوضاع Ultra-clear فائق الوضوح، ووضع ما قبل الليل Pro Nightscape، ووضع النجوم Starry Mode.

اما من حيث الأداء فيأتي الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G ثماني النواة تصل سرعته إلى 2.3 جيجا هرتز، مع شاشة قياس 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED، FHD+ لتلبية رغبات المستخدمين التي تسعي ريلمي دائمًا لتحقيقها والسماع اليهم، مما يجعله أفضل camera phone بسعر 5990 جنيه، حيث تأتي الشاشة بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 60 هيرتز، مع 3 طبقات مقاومة للماء، ومكبر صوت استيريو مزدوج. يدعم تقنية Dolby Atmos، وذاكرة تخزين 128GB وذاكرة عشوائية 8GB رام، مع ثلاث فتحات للبطاقات اثنين لبطاقتي SIM وبطاقة ذاكرة خارجية SD تصل إلى 256 جيجابايت. مع تصميم مستوحى من المرآة في الطبيعة يعطي تأثيرات بصرية مذهلة تكشف عن جمال طبيعي متوازن، ويأتي الهاتف بلونين الفضي والازرق، بسعر 5،990 جنيه مصري.

ويعتبر realme 7 pro أول هاتف ذكي يجتاز اختبار التحقق من موثوقية الهواتف الذكية من منظمة TÜV Rheinland الألمانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية العالمية، وذلك بعد أن اصرت realme على أن تكون أول شركة في السوق المصري تخضع جميع مكونات الهاتف للاختبارات ولم تقصرها علي أجزاء محدده كالشاشة أو البطارية فقط، وبالفعل نجح الهاتف في اجتياز 22 اختبارًا رئيسيًا و38 اختبارًا ثانويًا، تغطي سيناريوهات الاستخدام اليومي منها اختبارات السقوط، الاستهلاك، درجات الحرارة العالية والمنخفضة، الرطوبة، تذبذب الجهد، عمر الأزرار، وغيرها من الاختبارات، وكلها أثبتت كفاءة الهاتف تماما.

C17 .. يستكمل مسيرة نجاحات realme مع الهواتف الاقتصادية فهو أول هاتف بشاشة سلسة 90Hz في هذه الفئةواستكمالا لنجاحات سلسلة هواتف C الاقتصادية حول العالم بـأكثر من 13 مليون مستخدم أطلقت realme C17 اول هاتف اقتصادي بمعدل تحديث 90 هيرتز لشاشة أكثر سلاسة بسعر3,590 جنيه، مما يؤكد إصرار realme على تقديم كل ما يطمح إليه الشباب في امتلاك هواتف ذكية بأفضل الأسعار.ويأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 460 وبطارية عملاقة قدرة 5000 مللي أمبير مع شاحن سريع بقدرة 18 واط، وكاميرا رباعية بدقة 13ميجابكسل، وأخرى أمامية مخصصة للتصوير السلفي بدقة 8 ميجابكسل، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، مع شاشة قياس6.5 بوصة HD+ مع ذاكرة تخزين تصل إلى 128GB وذاكرة عشوائية 6GB رام، ولونين هما لون البحيرة الخضراء ولون الأزرق الداكن. 

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realme7 7pro أسرع هاتفين يدعمان تقنية الشحن فائق السرعة superdart بقدرة 65 واط realme7 7pro أسرع هاتفين يدعمان تقنية الشحن فائق السرعة superdart بقدرة 65 واط



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