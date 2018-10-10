يقوم حاليًا فريق عمل خدمة دروب بوكس "Dropbox" بتطوير ميزة التعرّف التلقائي على النص في الخدمة، بحيث سيتمكن المستخدم من البحث عن المستندات “النص” حتى إذا تم حفظها كصورة JPEG أو PNG، أو التعرّف على النص في ملفات PDF، مع الإشارة أنك تحتاج إلى حساب اشتراك “Premium” في الخدمة للاستفادة من هذه الميزة الجديدة.

وفي السياق ذاته، وضّحت Dropbox بعض الإحصائيات الخاصة بالملفات المخزنة سحابيًا في خدمتها، حيث قالت أنه تم تخزين أكثر من 20 مليار صورة وملف PDF، وما نسبته 10% إلى 20% كان يتضمن صور تحمل نصوص.

وسابقًا استخدمت الشركة تكنولوجيا التعرف الضوئي على الحروف لمسح النص من تطبيقها للمسح الضوئي، ولكن هذه الوظيفة أصبحت متاحة في الخدمة مباشرة، أخيرًا هذه الميزة تعمل حاليًا على اللغة الإنجليزية فقط، وهي متاحة لمستخدمي دروب بوكس للأعمال “Advanced و Enterprise” ويجب أن تكون متاحة لمشتركي Dropbox Professional في الأشهر القادمة.