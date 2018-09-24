كانت شركة Sega اليابانية قد أعلنت سابقاً عن رغبتها في إطلاق نسخة كلاسيكية و مصغرة من جهازها Mega Drive، و الذي حقق نجاحاً كبيراً في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي، عندما انخرطت سيغا في منافسة حامية الوطيس مع شركة ننتيندو.

الجهاز كان مُخططاً لليابان فقط، إلا أن ردة الفعل الإيجابية من الجماهير في الغرب أدت إلى تأجيل الجهاز، و ذلك بهدف زيادة إنتاجيته و إطلاقه عالمياً في 2019. بالإضافة إلى ذلك فإن شركة سيغا ستقوم بمراجعة تصميم الجهاز و التأكد من تقديمه لأفضل أداءٍ مُمكنٍ لألعابها التقليدية.