كانت شركة Sega اليابانية قد أعلنت سابقاً عن رغبتها في إطلاق نسخة كلاسيكية و مصغرة من جهازها Mega Drive، و الذي حقق نجاحاً كبيراً في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي، عندما انخرطت سيغا في منافسة حامية الوطيس مع شركة ننتيندو.
الجهاز كان مُخططاً لليابان فقط، إلا أن ردة الفعل الإيجابية من الجماهير في الغرب أدت إلى تأجيل الجهاز، و ذلك بهدف زيادة إنتاجيته و إطلاقه عالمياً في 2019. بالإضافة إلى ذلك فإن شركة سيغا ستقوم بمراجعة تصميم الجهاز و التأكد من تقديمه لأفضل أداءٍ مُمكنٍ لألعابها التقليدية.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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