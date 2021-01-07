آبل تعدل المكافآت النقدية للمسؤولين التنفيذيين وفقا لتنفيذ اشتراطات بيئية

قالت شركة آبل إنها ستعدل المكافآت النقدية التنفيذية بناءً على ما إذا كان التنفيذيون يتصرفون ضمن القيم الاجتماعية والبيئية للشركة، لكن صانع iPhone لم يحدد كيف سيقيم التقدم المحرز نحو الأهداف المعلنة للشركة مثل إزالة الكربون من سلسلة التوريد الخاصة بها.وتسرد Apple ست قيم تتضمن الممارسات البيئية مثل استخدام المواد المعاد تدويرها في المنتجات، والتنوع والشمول بين القوى العاملة لديها وخصوصية وأمن أجهزتها.



وقالت: "بدءًا من عام 2021 ، سيتم دمج مُعدِّل بيئي واجتماعي وإداري يعتمد على قيم Apple وغيرها من المبادرات المجتمعية الرئيسية في برنامج الحوافز النقدية السنوي الخاص بنا".وقالت شركة آبل إن الحد الأدنى من متطلبات الأداء وأهدافها ودفع المكافآت النقدية للمديرين التنفيذيين لن يتغير.



لكن لجنة التعويضات التابعة لمجلس إدارتها ستستخدم المُعدِّل الجديد لزيادة أو تقليل مدفوعات المكافآت بنسبة تصل إلى 10% "بناءً على تقييم لجنة التعويضات لأداء المسؤولين التنفيذيين المعينين لديها فيما يتعلق بقيم Apple والمبادرات المجتمعية الرئيسية الأخرى خلال 2021. "



لم يوضح الإيداع كيف ستقوم اللجنة بتقييم المديرين التنفيذيين بناءً على التقدم نحو أهداف Apple المعلنة علنًا حول قيمها.



في يوليو، قالت شركة Apple إنها تخطط لإزالة انبعاثات الكربون من أعمالها بالكامل، بما في ذلك منتجاتها وسلسلة التوريد المترامية الأطراف بحلول عام 2030، في ذلك الوقت، قالت الشركة إنها تهدف إلى تحقيق 75% من الهدف من خلال تقليل الانبعاثات، مع الـ 25 المتبقية تأتي النسبة المئوية من مشاريع إزالة الكربون أو تعويضه مثل زراعة الأشجار واستعادة الموائل.



واستشهدت شركة Apple بالمعدل الجديد في توصيتها للتصويت ضد اقتراح المساهمين لخفض أجر المسؤول التنفيذي بالنسبة إلى متوسط ​​أجر الموظف في Apple.

وكان تعويض الرئيس التنفيذي تيم كوك لعام 2020 البالغ 14.8 مليون دولار أكبر 256 مرة من متوسط ​​تعويض أبل البالغ 57783 دولارًا.



وأضافت "التعويضات الأمريكية المتضخمة للمسؤولين التنفيذيين ليست مسؤولة عن المجتمع ولا مستدامة للاقتصاد، خاصة في ظل أزمة الوباء الحالية، يجب تضمين تخفيض نسب الأجور (المسؤول التنفيذي المعين) في مبادئ برنامج تعويضات التنفيذيين ".