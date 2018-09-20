بعد الكشف عن galaxy a7 الجديد

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A7 2018، بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، وبسعر وسعر 407 دولار، كما يتميز الهاتف بتصميم إنفينتي لشاشة Super AMOLED بحجم 6 إنش، بجودة عرض Full HD بدقة 1080 في 2220 بيكسل، وبعد إعلان شركة سامسونج عنه رسميا إليكم أهم مواصفاته:-
شاشة Super AMOLED بحجم 6 إنش-بجودة عرض Full HD بدقة 1080 في 2220 بيكسل
معالج Exynos 7885 ثماني الأنوية 2.2GHz
ذاكرة 4 GB رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت، أو ذاكرة 6 GB رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.
يدعم بطاقة ذاكرة micro SD بسعة تصل إلى 512 جيجا بايت.
نظام تشغيل Android 8.0
بطاقة SIM مزدوجة
كاميرة خلفية 24 ميجا بيكسل-LED فلاش-عدسة f/1.7، مستشعر 8 ميجا بيكسل وعدسة 120درجة Ultra Wide، مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل مع عدسة f/2.2.
كاميرة أمامية 24 ميجا بيكسل مع عدسة f/2.0
مستشعر للبصمة في جانب الهاتف
صوتيات Dolby Atmos
أبعاد الهاتف 159.8في 76.8 في 7.5 مم، مع وزن 168 جرام
يدعم شبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11ac، وبلوتوث v5، وGPS، وGLONASS
بطارية بقدرة 3300 mAh مع شحن سريع.
GMT 22:19 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانآبل تعلن تستبدل بطاريات "ماك بوك برو"
تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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