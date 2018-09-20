بعد الكشف عن galaxy a7 الجديد

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A7 2018، بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، وبسعر وسعر 407 دولار، كما يتميز الهاتف بتصميم إنفينتي لشاشة Super AMOLED بحجم 6 إنش، بجودة عرض Full HD بدقة 1080 في 2220 بيكسل، وبعد إعلان شركة سامسونج عنه رسميا إليكم أهم مواصفاته:-

شاشة Super AMOLED بحجم 6 إنش-بجودة عرض Full HD بدقة 1080 في 2220 بيكسل

معالج Exynos 7885 ثماني الأنوية 2.2GHz

ذاكرة 4 GB رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت، أو ذاكرة 6 GB رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

يدعم بطاقة ذاكرة micro SD بسعة تصل إلى 512 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 8.0

بطاقة SIM مزدوجة

كاميرة خلفية 24 ميجا بيكسل-LED فلاش-عدسة f/1.7، مستشعر 8 ميجا بيكسل وعدسة 120درجة Ultra Wide، مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل مع عدسة f/2.2.

كاميرة أمامية 24 ميجا بيكسل مع عدسة f/2.0

مستشعر للبصمة في جانب الهاتف

صوتيات Dolby Atmos

أبعاد الهاتف 159.8في 76.8 في 7.5 مم، مع وزن 168 جرام

يدعم شبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11ac، وبلوتوث v5، وGPS، وGLONASS

بطارية بقدرة 3300 mAh مع شحن سريع.