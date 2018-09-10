تستعد شركة HTC لإستخدام رقاقة Snapdragon 855 في الإصدار القادم من هواتفها المميزة، كما تخطط لدعم شبكات 5G.

لم يكن عام 2018 الأفضل لشركة HTC، حيث كشف تقرير للشركة مؤخراً عن تراجع في الإيرادات وصل إلى 53% في الفترة الأخيرة، وهو تراجع ثابت في إيرادات الشركة بدأ منذ عام 2011.

لكن رغم هذا التراجع الثابت في الإيرادات إلا أن كبير مصممي الشركة Kevin Duo أكد على إستمرار الشركة في العمل قدماً خلال الفترة القادمة.

وفي إطار محاولة جديدة من عملاق تصنيع الهاتف لرفع إيراداتها خلال الفترة القادمة، كشف عن خطط جديدة لإستخدام رقاقة كوالكوم Snapdragon 855، حيث من المقرر أن تكون واحدة من الشركات التي تستخدم عينات من رقاقة المعالج في هاتفها.

على عكس رقاقة المعالج السابقة Snapdragon 845 التي استخدمت من HTC هذا العام، تأتي رقاقة معالج Snapdragon 855 بدقة تصنيع 7nm لدعم أداء أعلى كفاءة وتنافس كفاءة كلاً من الإصدارات القادمة من رقاقتي Kirin 980 من هواوي وA12 من ابل.

أيضاً تخطط الشركة لدعم شبكات 5G، إلا أن عدم إنتشار هذه الفئة من الشبكات حتى عام 2019 قد يؤدي بالطبع إلى إطلاق الإصدار القادم مع رقاقة Snapdragon X24 لدعم شبكات 4G LTE في البداية، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى خفض تكلفة الإنتاج.

وقد أشار Kevin Duo إلى خطط الشركة لضم رقاقة Snapdragon X50 المميزة في أحد إصدارات الشركة القادمة، وهي الرقاقة التي تدعم بالفعل شبكات 5G في الأجهزة.

إذا صحت التوقعات بالفعل لإستخدام HTC رقاقة المودم Snapdragon X50 التي تدعم شبكات 5G، فهي بذلك تنافس إصدار سامسونج Galaxy S10.

التوقعات تشير إلى إلى أن HTC تتجه خلال الفترة القادمة للتركيز على إطلاق الهواتف المميزة في الأسواق، لتحقق بذلك هامش ربح أعلى يضمن إستمرار الشركة التايوانية في التنافس في سوق الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة.