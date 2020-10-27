طلبات الحجز المسبق لهاتفي iphone 12 و12 pro تحقق رقما قياسيا فى أيام معدودة

هواتف شهدت طلبات الحجز المسبق لهاتفى iPhone 12 و iPhone 12 Pro والتى قامت شركة آبل بطرحمها للحجز المسبق يوم الجمعة الماضى، بعد أيام من الإعلان عنهما رسميا، إلى رقم قياسي، حيث حققت طلبات الحجز المسبق أرقاما ما بين 7 و 9 ملايين طلب، فى أيام معدودة.وبحسب موقع GSMArena فإن طلبات الحجز المسبق على الهواتف شهدت طلبا قويا فى عدد من الدول منها الولايات المتحدة والصين، وعددد كبير من الدول الأوروبية، حيث يتوقع عدد من المللين أن تكون طلبات الحز المسبق لهواتف iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max طلبات أكثر اعتدالا.

ومن المتوقع أن يحقق هاتفى iPhone 12 و iPhone 12 Pro أكبر مبيعات فى تاريخ شركة آبل، حيث يتوقع المحللون أن يشكل الهاتفين نسبة مبيعات للشركة من 30 إلى 35 % ، فيما سيحقق هاتف iPhone iPhone 12 Pro Max مبيعات أقل بنسبة 15 إلى 20 % ، وسيكون هاتف iPhone 12 Mini هو الأقل مبيعا بنسبة 10 إلى 15 % .ومنذ ساعات وصلت طلبات الحجز المسبقة لهواتف آيفون 12 من 1.7 مليون إلى 2 مليون خلال 24 ساعة فقط ، وذلك مقارنة بطلبات الحجز المسبق لهواتف آيفون 11 العام الماضى والتى تراوحت من 500 ألف إلى 800 ألف طلب على الهواتف.

وطرحت آبل هواتف iPhone 12 و 12 iPhone Pro يوم الجمعة الماضى، إلا أن هاتف iPhone 12 Mini الهاتف الأرخص والأصغر فى السلسلة إلى جانب هاتف iPhone 12 Pro Max الأغلى والأكبر، لن يتم طرحهم للحجز المسبق إلا فى شهر نوفمبر القادم.يذكر أن أكبر إنجاز في مبيعات آبل كان عند طرح هواتف آيفون 6 لطلبات الحجز المسبق وقت صدوره والذى حقق 4 ملايين طلب مسبق فى أول 24 ساعة فقط.