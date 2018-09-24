استكملت شركة أبل بنجاح عملية الاستحواذ على خدمة Shazam الشهيرة للتعرف على الأغانى، حيث أكدت الشركة الأمريكية استحواذها على Shazam وفريق التطوير التابع لها مقابل مبلغ 400 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، إذ لم يتم استكمال العملية فى البداية بسبب تحقيقات الاتحاد الأوروبى، والتى درست الاتفاق حول مخاوف محتملة من الاحتكار.
ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، أعلنت شركة أبل أنها ستزيل جميع الإعلانات من التطبيق "قريبًا"، بما فى ذلك إصدار أندرويد أيضا، وقد تم تحميل Shazam أكثر من 1 مليار مرة حول العالم، كما يستخدم أكثر من 20 مليون مرة كل يوم.
يذكر أن التطبيق كان موجود منذ عدة أعوام بمتجر App Store، إذ يمكنه الاستماع إلى مقطع من أى اغنية يتم تشغيلها فى مكان قريب لبضع ثوان، وستظهر معلومات المسار والفنان على الشاشة بكل سهولة ويسر.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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