شركة أمريكية تكشف عن هاتف ذكي ضد المياه والآتربة

كشفت شركة "بالم" الأمريكية عن هاتفها الذكي Palm الصغير، فهو يمتاز بمقاومته للمياه والأتربة، ويأتي بشاشة 3ر3 بوصة وبوزن لا يتعدى 5ر62 جرام.

ويمتلك مميزات عديدة تمكنه من منافسة الهواتف الذكية، ويعمل هاتف بالم الجديد بنظام جوجل أندرويد 8.1 بما في ذلك تطبيق المساعد الرقمي Assistant، مع معالج كوالكوم 435 وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويدعم الهاتف الذكي الجديد معيار 802.11 b/g/n لشبكة WLAN اللاسلكية (4ر2 جيجاهرتز) وتقنية الجيل الرابع من الاتصالات الهاتفية الجوالة LTE، ويمكن إلغاء قفل الجهاز عن طريق وظيفة التعرف على الوجه.

وتروج الشركة الأمريكية لهاتفها الذكي الجديد من خلال تجهيزه ببطارية سعة 800 مللي أمبير ساعة، والتي تكفي الاستعمال العادي للهاتف لمدة 8 ساعات. وفي حال تفعيل وضع Life فإن شحنة البطارية تكفي الاستعمال لمدة يوم كامل.