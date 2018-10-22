فيسبوك تسعي لشراء إحدى شركات الحماية الرئيسية

أثرت أزمة الإختراق الأخيرة على فيسبوك بشكل كبير وكانت أخر التطورات حولها تأثر 29 مليون حساب بشكل مباشر واحتمال تعرض الشركة لغرامات كبيرة ، فالشركة تسعى الآن بكل الطرق لعدم الوقوع فريسة للثغرات والأخطاء البرمجية مرة أخرى، وذلك باستهدافها وتقديهما عدة عروض لشركات حماية الأمن المحوسب كمان نص تقرير لموقع The Information، حيث تنوى الشبكة الاجتماعية شراء إحدى الشركات الرئيسة في مجال الحماية من القرصنة وأمن الحاسوب.

وذكر الموقع أن فيسبوك قدمت فعلاً عروضات لبعض الشركات المختصة، ولكن دون ذكر أسماء وأشار أيضًا كون زوكيبربيرغ وفريق عمله في سعي لشراء نظام برمجي يمكنه دمجه في خدمته؛ مثل أداة يمكنها الإشارة لمحاولات الإختراق أو حماية حسابات الأفراد، وستكون صفقة جيدة لفيسبوك للتجنب أخطائها البرمجية المتعلقة بالجزء الأمنى والمستمرة منذ فترة على أقل تقدير، وتُبرئ ساحتها أمام المشرعين في الاتهامات التي تطالها بالتقصير في العمل لحماية بيانات مستخدمي شبكتها الاجتماعية، وبالتالي إرجاع الثقة للمستخدمين والتي تأثرت بشكل كبير في الأونة الأخيرة.

ولم يذكر التقرير وقت بعينه لتنفيذ فيسبوك لخطتها الجديدة والاستحواذ على شركة حماية بيانات، لكن من الطبيعي أن نتوقع قيامها بانجاز هذه الخطوة قبل نهاية العام.