هواوي تسجل براءة اختراع هاتف قابل للطي بشكل صدفي

لم تنتظر شركة هواوي كثيرا بعد إعلان سلسلتها الجديدة ميت 40 Mate 40، حيث كشفت يوم الخميس المنصرم عن أربع إصدارات جديدة ضمن تشكيلة ميت 40، والآن تعمل عملاقة التكنولوجيا الصينية على هاتف مطوي بشكل طولي على غرار Galaxy Z Fold 2 من سامسونج.وبحسب ما ذكره موقع "letsgodigital" المختص بالكشف عن براءات الاختراع، سجلت اليوم شركة هواوي براءة اختراع جديدة لهاتف قابل للطي بشكل صدفى يتشابه مع هاتفي Galaxy Z Fold 2 وموتورولا ريزر.وقد قدمت شركة هواوي تكنولوجيز في شهر أبريل من العام الجاري، براءة اختراع لمكتب الملكية الفكرية الصيني CNIPA، وتم الموافقة عليها اليوم 23 أكتوبر، وتتكون من 14 صورة لهاتف هواوي فليب.

ويحتوي هاتف هواوي القابل للطي على شاشة عرض كبيرة نسبيا، عند طوي الهاتف والتي من المتوقع أن تكون لعرض التنبيهات والمكالمات والرسائل الواردة، وإلى جانب الشاشة كاميرا مزدوجة عموديا، وهي الكاميرات الوحيدة المرئية في الهاتف، وربما الكاميرا الداخلية تكون أسفل الشاشة.وعند فتح الهاتف يكشف عن شاشة داخلية طويلة نسبيا وتغطي الواجهة الأمامية بتصميم ملء الشاشة، ولا توجد فيها أي كاميرا، وهذا ما يشير إلى إمكانية إطلاق الهاتف بكاميرا أسفل الشاشة، التقنية التي ستنتشر في الهواتف الذكية بكثرة خلال العام المقبل.