قالت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، إن فيسبوك أسقطت زر "الإعجابات" من صفحاتها العامة المعاد تصميمها التي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية.

وقالت الشركة في منشور بالمدونة إن صفحات فيسبوك ستظهر فقط المتابعين ولديها موجز أخبار مخصص حيث يمكن للمستخدمين الانضمام إلى المحادثات والتفاعل مع أقرانهم والتفاعل مع المعجبين.