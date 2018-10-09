جوجل تكشف عن هواتفها الجديدة رسميا

كشفت شركة جوجل رسميًا عن هواتفها الجديدة Pixel 3 وPixel 3XL، كما كشفت أيضًا عن جهازها اللوحي الجديد Pixel Slate الذي يعمل بنظام كروم، وهذا خلال فعاليات حدثها المقام حاليًا بالولايات المتحدة.

ويمتلك هاتفا بيكسل العديد من المواصفات المتشابهة مثل معالج كوالكوم سنابدراجون 845، وذاكرة الوصول العشوائى 4 جيجا بايت، وخياري ذاكرة داخلية 64 و128 جيجا بايت، بدون وجود منفذ للذاكرة الخارجية.

كما يمتلك الهاتفان كاميرا واحدة من الخلف بدقة 12 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل تدعم وضع صور السيلفي بزاوية عريضة كما أن الهاتفين يدعما الشحن اللاسلكي.

أما فيما يتعلق بأبرز الاختلافات بين الهاتفين، فهى تتمثل فى وصول نسخة Pixel 3 بشاشة 5.5 بوصة FHD+، أما النسخة الأكبر Pixel 3XL فستمتلك شاشة بحجم 6.3 بوصة وبدقة QHD+، أما بالنسبة للبطارية فهى بحجم 2,915mAh في النسخة الصغيرة، و3430 مللى أمبير فى النسخة الأكبر.

وقد أتاحت الشركة الحجز المسبق للهاتفين بداية من اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يبدأ سعر هاتف بكسل 3 من 799 دولارًا بينما يبدأ سهر هاتف بيكسل 3XL من 899 دولارًا.

تابلت Pixel Slate

يأتي الجهاز اللوحي بشاشة LCD بقياس 12.3 بوصة، وهو يمتلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، كما يمتلك لوحة مفاتيح خفيفة وسهلة الربط يمكن شرائها بشكل منفرد، وهو الحال مع قلم الشركة الجديد، والذي يأتي كنسخة محدثة من القلم السابق ليتلاءم مع مزايا الجهاز اللوحي واللاب توب معًا، ويمتلك اللوحي معالج سيليرون مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية، ويبدأ سعره بـ599 دولارًا.