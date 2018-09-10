خلال شهر أغسطس الماضي، كشفت شركة شاومي عن علامة تجارية جديدة لها في سوق الهواتف الذكية باسم Pocophone، وقامت الشركة بالإعلان عن أول هاتف ذكي بهذه العلامة التجارية باسم Pocophone F1.

الهاتف Pocophone F1، يأتي بمعالج سناب دراجون 845 مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت ذاكرة تخزين داخلية يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية.

والهاتف الجديد أصبح متوفر بالفعل في الأسواق السعودية لكن لنسخة 6 جيجابايت من الرام مع 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية عبر متجر سوق كوم بسعر 1899 ريال سعودي وهذا السعر يفرق بزيادة 160 دولار تقريبا عن السعر الخاص بهذا الإصدار.

يقدم الهاتف شاشة بحجم 6.18 إنش بدقة FHD+ محمية بطبقة زجاج غوريلا غلاس 3 مع كاميرتين من الخلف بدقة 12ميجابيكسل و 5 ميجابيكسل وكاميرا للسيلفي بدقة 20 ميجابيكسل.

يستخدم الهاتف نظام أندرويد أوريو 8.1 مع واجهة هواتف شاومي MIUI 9.6 وتعمل كل هذه المواصفات على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 3.0 ولا تدعم الشحن اللاسلكي لأن خلفية الهاتف من البلاستيك.