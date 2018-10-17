تويتر تضع حد للتعيقات المسيئة على بيرسكوب بهذه الميزة الجديدة

تسعى تويتر إلى تطوير خدمة البث المباشر الخاصة بها لمنافسة باقي الشركات مثل فيسبوك، لكن بسبب وجود التعليقات المسيئة أثناء البث، فإن الكثير من المشاكل يمكن أن تحدث وهو ما يؤثر على الخدمة. إلا أن الشركة أعلنت عن إضافة ميزة مشرف المحادثات إلى تطبيق بيرسكوب للمساعدة بالحد من المشكلة.

وتتيح الميزة الجديدة من صاحب البث تحديد أشخاص للإشراف على التعليقات والمحادثات على خدمة البث المباشر، وهو ما يسهل بحذف وإيقاف التعليقات المسيئة التي تظهر أثناء البث.

ويمكن القول أن مثل هذه الإضافة ستساعد الشركة بالحد من الاساءات بشكل أكبر مما لو عينت مشرفين بنفسها لذلك، خاصة بسبب التنوع اللغوي والجغرافي، وهو ما يجعل من الصعب فهم نوعية المحتوى المسيء من مكان لأخر أو معرفة الهدف منه.

وبإمكان مشرفو المحادثات كتم الأشخاص الذين يعلقون بكلمات غير مرغوبة، وهو ما يمنع الشخص من الدخول مجددًا للمحادثة حتى انتهاء البث، وبعدها يستطيع المشرفون فتح قائمة الأشخاص الذين تم كتمهم وحظرهم بشكل نهائي من دخول عمليات البث الجديدة مرة أخرى إن أرادوا.