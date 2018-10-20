أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية جازها اللوحي الجديد Galaxy Book 2، ويتمتع بمواصفات عالية ربما تخطط الشركة من خلاله لمنافسة Surface Pro 6 الذي أطلقته مايكروسوفت مؤخرًا. وذلك كما هو واضح من التصميم المختلف الذي ظهر عليه.

ويحمل الجهاز معالج سنابدراغون 850 الذي يعتبر أحدث معالجات كوالكوم لأجهزة الحاسوب المحمولة بجانب ذاكرة رام 4 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، كما يحتوي على شاشة من نوع OLED بقياس 12 بوصة ودقة 2160×1440 بوصة، وكذلك وحدة اتصال LTE جيجا بايت.

ويحتوي الجهاز على كاميرا في الخلف بدقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل. كما يحمل منفذي USB C ومنفذ سماعة 3.5مم، فضلًا عن فتحة لإضافة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. ويزن 795 جم.

ويأتي الجهاز مع نسخة ويندوز 10 S لكن يمكن للمستخدمين ترقية النظام للتمتع بالمزايا الكاملة من ويندوز 10، وبالطبع يجلب معه خاصية Windows Hello والتي بدورها تدعم مستشعر بصمة الاصبع الذي يوفره الجهاز.

بما Galaxy Book 2 جهاز 2-1 فهو يدعم خاصية اللمس، لكن بجانب ذلك فإن الشركة توفر للمستخدمين لوحة مفاتيح مميزة وخفيفة داخل الجهاز على عكس النسخة الأولى من الجهاز، بالإضافة إلى قلم سامسونج S Pen.

الجهاز الجديد سينطلق بسعر 1,000$، وقالت سامسونج أنها استطاعت معه تخطي مشاكل النسخة الأولى من السلسلة في البرمجة والتصميم التي ظهرت قبل عام ونصف.