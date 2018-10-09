هواوي تستعد لإطلاق إصدار 2019 من هاتفها y9 في مصر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر انها بصدد إطلاق هاتف جديد وهو إصدار عام 2019 من Y9، والذي ينتمي لسلسلة الهواتف الشبابية Y-Series، التي حققت نجاحاً ساحقاً بين المستخدمين الشباب، نظراً لما تتمتع به السلسلة من إمكانيات وقدرات تبحث عنها هذه الفئة الكبيرة من المستخدمين.

ومن المنتظر أن هاتف هواوي Y9 2019 سيشهد تطوراً تقنياُ لم تشهده سلسلة Y من قبل، حيث أن الهاتف يلبي تطلعات المستخدمين الشباب من خلال بعض مزايا الهواتف المُصنفة في الفئات العليا.

لذا قامت هواوي بتصميم هاتف Y9 2019 المرتقب، ليواكب أذواق المستخدمين الشباب من حيث التصميم الخارجي المتمثل في شاشة كبيرة الحجم بقياس 6.5 بوصة مزودة بالجيل الجديد من ’ شاشة العرض الكاملة‘ FullView Display من هواوي، بالإضافة الي أربعة كاميرات، كاميرتين مزدوجتين أمامية وخلفية مصممتان خصيصاً لدعم تأثيرات ’بوكيه‘ البصرية.

والجدير بالذكر، أن هواوي تنتهج عامل الابتكار في كافة فئات الهواتف التي تصممها، وأن هاتف Y9 2019 سيكون أول هاتف في السلسلة يأتي مزوداً بتقنية هواتف الفئة الأعلى المتطورة، وذلك انطلاقاً من حرص الشركة على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار في صميم عملها من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المستخدمين.