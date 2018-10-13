أعلنت شركة تويتر عن إلغاء وظيفة "Moments" من تطبيقاتها للأجهزة الجوالة المزودة بنظام "أندرويد" و"آي أو إس" بدءاً من 23 أكتوبر الجاري.

وعللت الشركة الأمريكية إقدامها على هذه الخطوة بقلة أعداد المستخدمين، الذين يعتمدون على هذه الوظيفة بأجهزتهم الجوالة، في حين سوف تستمر وظيفة "Moments" في إصدار المتصفح لشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة تويتر "Moments" عبارة عن قصص منظمة حول الموضوعات الشائعة في العالم، كما يمكن للمستخدم عن طريق هذه الوظيفة إنشاء مجموعة من التغريدات الخاصة به حول موضوعات محددة.