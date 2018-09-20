أصبح تطبيق واتسآب غير متاح لمستخدمي هواتف iPhone ، فقد قررت الشركة إنهاء دعم الإصدار 7 من نظام التشغيل iOS، وفقا لما نشره موقع mirror البريطاني.
وسبق للشركة أن أوضحت في مشاركة عبر المدونة الرسمية لها أنها ستواصل دعم نظام التشغيل iOS 7 حتى عام 2020، لكن لن يعمل الإصدار الجديد من التطبيق إلا على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS 8 أو ما بعده.
ولن يؤثر ذلك على الأشخاص الذين قاموا بالفعل بتثبيت واتس آب، حيث سيستمر حتى عام 2020، لكن إذا ما قام أحدهم بعمل إعادة وضع المصنع أو إزالة التطبيق من هاتفه فلن يتمكن من إعادة تثبيت التطبيق مرة أخرى، كذلك فمن الممكن أيضًا أن تتوقف بعض الميزات عن العمل للمستخدمين على الإصدارات القديمة، كما أنهم لن يحصلوا على أى ميزات جديدة تضيفها الشركة إلى تطبيق المراسلة الخاص بها.
ومن المنتظر أن يؤثر هذا الأمر على أى شخص يمتلك هاتف iPhone 4S أو 5 أو 5C أو 5S إذا لم يحدّث هاتفه إلى إصدار أحدث من نظام التشغيل iOS، حيث جاء iPhone 4 من أبل فى عام 2010 وتوقفت الشركة عن بيع الجهاز فى عام 2013، وكان الإصدار الأخير من iOS الذى يمكنه تشغيله هو 7.1.2.
ويجب ملاحظة أن واتس آب تنهى دعم الأجهزة بشكل روتينى، في عام 2016 أعلنت الشركة أن هواتف Blackberry القديمة والهواتف المحمولة التى تعمل بنظام تشغيل S60 من نوكيا لن تكون مدعومة من 2017.
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