بعد 8 سنوات في الخدمة أعلن القائمين على الشبكة الاجتماعية المصغرة باث عن إغلاق التطبيق نهائياً في شهر أكتوبر دون ذكر الاسباب ولكن من المنطقي ان نقول أن الاغلاق تم بسبب قلة الإقبال على الشبكة في السنتين الأخيرة.
القائمين على تطبيق Path الذي بدء بفكرة تحديد 50 صديق لمشاركة المحتوى معهم ثم 150 ثم فتح المجال للجميع أكدوا في رسالة حميمية أنهم كانوا سعداء بما قدموا خلال السنين الماضية ولكن سيتم إنهاء الخدمة لتقدم خدمات أخرى .
أعلنت الشركة أيضاً انه بإمكان المستخدمين حفظ نسخة من بياناتهم وكذلك الاشخاص الذي دفعوا المال مقابل الحصول على اشتراك مميز يمكنهم إستعادة اموالهم.
الإطار الزمني لإيقاف الخدمة:
17 سبتمبر ( اليوم) إعلان إغلاق خدمة باث.
1 اكتوبر القادم توقف التحديثات من أبل ستور وقوقل بلاي.
18 أكتوبر القادم إغلاق التطبيق نهائياً ولن تصبح قادراً على الوصول للتطبيق.
15 نوفمبر القادم إغلاق خدمة العملاء ذات الصلة بتطبيق باث.
GMT 21:55 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرواتساب تعمل على إضافة الوضع الليلي للتطبيق قريبا
GMT 21:52 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرون بلس تعمل على تطوير تلفزيونها الخاص
GMT 21:51 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرمايكروسوفت ستطلق أجهزة Surface باللون الأسود
GMT 21:41 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرجوجل قد توفر هواتف "Pixel 3" باللون الوردي
GMT 21:35 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرهواوي تقدم تجربة استخدام ثورية بإصدار تحديث GPU Turbo
جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
أرسل تعليقك