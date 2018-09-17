بعد 8 سنوات في الخدمة أعلن القائمين على الشبكة الاجتماعية المصغرة باث عن إغلاق التطبيق نهائياً في شهر أكتوبر دون ذكر الاسباب ولكن من المنطقي ان نقول أن الاغلاق تم بسبب قلة الإقبال على الشبكة في السنتين الأخيرة.

القائمين على تطبيق Path الذي بدء بفكرة تحديد 50 صديق لمشاركة المحتوى معهم ثم 150 ثم فتح المجال للجميع أكدوا في رسالة حميمية أنهم كانوا سعداء بما قدموا خلال السنين الماضية ولكن سيتم إنهاء الخدمة لتقدم خدمات أخرى .

أعلنت الشركة أيضاً انه بإمكان المستخدمين حفظ نسخة من بياناتهم وكذلك الاشخاص الذي دفعوا المال مقابل الحصول على اشتراك مميز يمكنهم إستعادة اموالهم.

الإطار الزمني لإيقاف الخدمة:

17 سبتمبر ( اليوم) إعلان إغلاق خدمة باث.

1 اكتوبر القادم توقف التحديثات من أبل ستور وقوقل بلاي.

18 أكتوبر القادم إغلاق التطبيق نهائياً ولن تصبح قادراً على الوصول للتطبيق.

15 نوفمبر القادم إغلاق خدمة العملاء ذات الصلة بتطبيق باث.