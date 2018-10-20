قبل بضعة أيام فقط، ظهر ملصق على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يلمح إلى أنه سيتم إزاحة الستار رسميا عن الجيل الثاني من هاتف الألعاب Xiaomi Black Shark في اليوم 23 أكتوبر، والآن لدينا تأكيد رسمي بأن الهاتف سيأتي بالفعل بعد أربعة أيام من الآن.

يمكنك رؤية الملصق الترويجي الذي يلمح إلى ذلك والذي تم نشره على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo من قبل العلامة التجارية Black Shark التابعة لشركة Xiaomi أدناه. للآسف، هذا المصلق لا يذكر أي معلومات إضافية حول الهاتف ولكننا نعلم بأنه سيضم شعار RGB في الواجهة الخلفية وأشرطة على الجانب.