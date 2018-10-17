شاومي أعلنت بالأمس إنها ستكشف عن هاتفها الرائد Mi Mix 3 يوم 25 أكتوبر وسيأتي الهاتف بنفس فكرة هاتف أوبو Find X حيث سيكون منزلق.

واليوم شاومي أكدت أن هاتف Mi Mix 3 سيتوفر منه نسخة برامات حجمها 10 جيجابايت وليس ذلك فحسب ولكن أكدت أيضاً أن الهاتف سيدعم تقنية 5G.

وبذلك سيكون هاتف Mi Mix 3 هو أول هاتف يأتي برامات بحجم 10 جيجابايت وكذلك أول هاتف يدعم تقنية 5G.