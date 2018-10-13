حذرت مجلة "هايزه سيكيورتي" من وجود ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" تتيح للقراصنة اختراق الهاتف الذكي بالكامل من خلال مكالمة فيديو واحدة.

أوضحت المجلة الألمانية أن الخبراء، الذين اكتشفوا هذه الثغرة الأمنية، أبلغوا شركة "واتس آب"، وبالتالي فقد تم سد هذه الثغرة الأمنية بالفعل في الإصدارات الحالية لأجهزة أندرويد (2.18.302) والأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" (2.18.93).

وتنصح المجلة المستخدم بضرورة التحقق من إصدار "واتس آب" المثبت على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي في قائمة "الإعدادات/المساعدة"، وتحديثه إذا لزم الأمر قبل أن يستغل القراصنة الثغرة الأمنية ويتم اختراق أجهزة المستخدم.