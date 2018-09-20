gmail سيجلب تعطيل الرد الذكي على سطح المكتب

أفاد تقرير جديد اليوم صادر من جريدة “وول ستريت جورنال”، أن قوقل تُخطط لمنح مستخدمي أجهزة سطح المكتب القدرة على إيقاف تشغيل ميزة الردود الذكيّة والجديدة في تطبيقها Gmail، والتي وصلت لأول مرة مع التصميم الجديد المُطلق في شهر إبريل الماضي، وقد ذكر التقرير أن هذه القدرة ستأتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من ناحيته ميزة الرد الذكي، تُقدّم عبارات قصيرة يمكنك استخدامها للرد تلقائيًا على رسائل البريد الإلكتروني، ولكنها واجهت انتقادات لاقتراح بعض الردود غير الملائمة، ومن المعروف أن هذا الخيار متاح منذ السابق في إعدادات تطبيق “جيميل” على كلٍ من أندرويد و iOS، لذلك ليس من المفاجئ أن تراه هناك.
أخيرًا ليست الردود الذكية هي الميزة الوحيدة التي ستسمح لك قوقل بإيقاف تشغيلها، حيث هناك الميزة الأخرى Smart Compose التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي في كتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أساسي.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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