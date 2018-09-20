gmail سيجلب تعطيل الرد الذكي على سطح المكتب

أفاد تقرير جديد اليوم صادر من جريدة “وول ستريت جورنال”، أن قوقل تُخطط لمنح مستخدمي أجهزة سطح المكتب القدرة على إيقاف تشغيل ميزة الردود الذكيّة والجديدة في تطبيقها Gmail، والتي وصلت لأول مرة مع التصميم الجديد المُطلق في شهر إبريل الماضي، وقد ذكر التقرير أن هذه القدرة ستأتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من ناحيته ميزة الرد الذكي، تُقدّم عبارات قصيرة يمكنك استخدامها للرد تلقائيًا على رسائل البريد الإلكتروني، ولكنها واجهت انتقادات لاقتراح بعض الردود غير الملائمة، ومن المعروف أن هذا الخيار متاح منذ السابق في إعدادات تطبيق “جيميل” على كلٍ من أندرويد و iOS، لذلك ليس من المفاجئ أن تراه هناك.

أخيرًا ليست الردود الذكية هي الميزة الوحيدة التي ستسمح لك قوقل بإيقاف تشغيلها، حيث هناك الميزة الأخرى Smart Compose التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي في كتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أساسي.