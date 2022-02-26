إصابة صحفيَين دنماركيين بالرصاص شمال أوكرانيا

أصيب صحفيان دنماركيان بالرصاص شمال شرقي أوكرانيا يوم السبت، حسب ما أعلنت صحيفتهما التي أكدت أن حياتهما ليست في خطر وأفادت مصادرنا بأن المراسل ستيفان ويتشرت، والمصور إميل فيلتنبورغ ميكلسن، أصيبا بالرصاص أثناء عملهما قرب مدينة أوختيركا التي تبعد حوالي 50 كيلومترا من الحدود الروسية ورغم ارتدائهما سترتين واقيتين للرصاص، فقد أصيبا عندما تعرضت سيارتهما لإطلاق نار مجهول المصدر وكتبت الصحيفة اليومية التي توظفهما كصحفيين مستقلين لتغطية الحرب في أوكرانيا: "نقل الاثنان بسرعة إلى المستشفى وهما بمأمن من الخطر" والصحيفة على اتصال بوزارة الخارجية الدنماركية وشركة خاصة لإجلائهما.