ناسا تطلق صاروخ لدراسة الأشعة السينية في الفضاء

قد تصبح صورة الأشعة السينية الفضائية أكثر وضوحًا قريبًا، حيث أطلقت وكالة ناسا صاروخ شبه مداري من طراز Black Brant IX تعلوه تجربة Diffuse X-rays، حيث تم إطلاقه من مرفق الطيران التابع لناسا في جزيرة Wallops بفيرجينيا في منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0500 بتوقيت جرينتش). ، تم تصميم صاروخ DXL لجمع بيانات حول الأشعة السينية، التي ليست نشطة مثل تلك التي يستخدمها الأطباء لتصوير العظام ولكن يمكن أن تسبب اضطرابات عالية في الغلاف الجوي للأرض تتداخل مع الاتصالات اللاسلكية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وقال ماسيميليانو جالياتزي، المحقق الرئيسي في مهمة DXL من جامعة ميامي، في بيان لوكالة ناسا: "يعتقد أن الأشعة السينية المنتشرة منخفضة الطاقة جدًا من الفضاء تأتي من مصدرين".