جوجل تطلق تحديث نظام كروم 69 وتضيف ميزات جديدة

أطلقت جوجل في وقت سابق تحديث كروم 69 لأنظمة سطح المكتب وأتبعته بتحديث لنظام أندرويد، مضيفة عدداً من الميزات والتحسينات وتصميم جديد، وإكمالاً لسلسلة التحديث أعلنت جوجل عن أن كروم 69 أصبح متوفراً على القناة الثابتة للتحديثات Stable، والتي بطبيعة الحال يتم فحصها بشكل كامل من فريق عمل كروم لتجنب أي أخطاء برمجية قد يواجهها المستخدم.

ووفقاً للمدونة، فإن كروم 69 تم تحديثه لأغلب الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل كروم “Chrome OS” ويحوي على تحديثات أمان وقد تم إصلاح العديد من الأخطاء البرمجية البسيطة فيه أيضاً، بالإضافة إلى تمتعه بالعديد من المزايا والخصائص الجديدة، ومن الأشياء الملفتة للإنتباه نمط الأدوات والتصميم الجديد لكروم والتي غيرت في المظهر العام للمتصفح.

وتشمل التحديث العديد من الميزات مثل تحديث تطبيق استكشاف الملفات في واجهة المستخدم ودعمه للوصول لتطبيق ملفات الوسائط (Play app)، وحفظ الأخيرة بشكل مباشر في تطبيق الملفات (Files app)، ومن أهم الخصائص الجديدة دعمه لنظام لينكس والذي يسمح للمطورين من تشغيل أدوات وتطبيقات لينكس في نافذة في المتصفح.

وبالإضافة للتصميم الجديد ودعم كروم 69 للينيكس فأن التحديث الجديد الخاص بأجهزة كروم OS، يملك خاصية الضوء الليلي (Light Night)، حيث تعمل هذه الخاصية على تقليل إجهاد العين عن طريق التحكم في درجة قوة اللون، حيث يوجد جدول زمني تلقائي متزامن مع وقت شروق وغروب الشمس، بالإضافة إلى كون المستخدم يستطيع التحكم بدرجة حرارة اللون حسب رغبته واحتياجاته.