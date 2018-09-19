جوجل تطلق تحديث نظام كروم 69 وتضيف ميزات جديدة

أطلقت جوجل في وقت سابق تحديث كروم 69 لأنظمة سطح المكتب وأتبعته بتحديث لنظام أندرويد، مضيفة عدداً من الميزات والتحسينات وتصميم جديد، وإكمالاً لسلسلة التحديث أعلنت جوجل عن أن كروم 69 أصبح متوفراً على القناة الثابتة للتحديثات Stable، والتي بطبيعة الحال يتم فحصها بشكل كامل من فريق عمل كروم لتجنب أي أخطاء برمجية قد يواجهها المستخدم.
ووفقاً للمدونة، فإن كروم 69 تم تحديثه لأغلب الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل كروم “Chrome OS” ويحوي على تحديثات أمان وقد تم إصلاح العديد من الأخطاء البرمجية البسيطة فيه أيضاً، بالإضافة إلى تمتعه بالعديد من المزايا والخصائص الجديدة، ومن الأشياء الملفتة للإنتباه نمط الأدوات والتصميم الجديد لكروم والتي غيرت في المظهر العام للمتصفح.
وتشمل التحديث العديد من الميزات مثل تحديث تطبيق استكشاف الملفات في واجهة المستخدم ودعمه للوصول لتطبيق ملفات الوسائط (Play app)، وحفظ الأخيرة بشكل مباشر في تطبيق الملفات (Files app)، ومن أهم الخصائص الجديدة دعمه لنظام لينكس والذي يسمح للمطورين من تشغيل أدوات وتطبيقات لينكس في نافذة في المتصفح.
وبالإضافة للتصميم الجديد ودعم كروم 69 للينيكس فأن التحديث الجديد الخاص بأجهزة كروم OS، يملك خاصية الضوء الليلي (Light Night)، حيث تعمل هذه الخاصية على تقليل إجهاد العين عن طريق التحكم في درجة قوة اللون، حيث يوجد جدول زمني تلقائي متزامن مع وقت شروق وغروب الشمس، بالإضافة إلى كون المستخدم يستطيع التحكم بدرجة حرارة اللون حسب رغبته واحتياجاته.
GMT 22:16 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرهواتف الأيفون المقبلة ستكون مقاومة للخدش والانحناء والكسر
GMT 22:13 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرسامسونج لم تُعد المورد الأساسي والوحيد لشاشات "OLED" للآيفون
GMT 22:05 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرتشغيل أول قطار يعمل بالهيدروجين في العالم
GMT 21:49 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرالشركات الصينية تشعل حرب كاميرات الهواتف المتوسطة
GMT 21:43 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرانستجرام ستقوم بعرض إعلانات عبر منصتها لدفع المستخدمين للتسجيل للانتخاب
واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
أرسل تعليقك