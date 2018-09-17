مايكروسوفت ستطلق أجهزة surface باللون الأسود

لم يبقى سوى أسبوعين على حدث مايكروسفت في الثاني من أكتوبر المقبل في نيويورك، جيث أفادت بعض المصادر إلى أن عملاقة البرمجة ستعيد الحياة للون الأسود في أجهزتها، فسوف تطلق سلسلتها القادمة من علامتها surface باللون الأسود، على خلاف نسختها السابقة التي أطلقتها باللون الفضي، وأكد موقع Thurrott الخبر كون الشركة ستقوم بتحديث على لابتوب Surface وSurface Pro وإطلاقهما باللون الأسود.
وقد نشر موقع MySmartPrice عدداً من الصور بشكل حصري للابتوب surface 2، وتظهر الصور المظهر الخارجي للجهاز، دون ذكر أي مواصفات داخلية للابتوب الجديد، حيث قال الموقع أنه لم يتوفر لحد الآن أي معلومات بخصوص التحديثات ومواصفات Surface 2 الداخلية، بالإضافة إلى كون Surface Pro سيتمتع باللون الأسود أيضاً.
وقد دعت الشركة خلال مؤتمر إعلانها عن نسخة Windows 10 octorer 2018 update في السابع من سبتمبر الماضي، لمؤتمر إطلاق أجهزة Surface القادم حيث تضمن الدعوة عبارة “لحظة من وقتك”، ونتركم الآن مع صور لـ Surface 2 من تلك اللحظة
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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