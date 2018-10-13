يحب المستخدمون بالفعل المساعدات الشخصية الصوتية الخاصة بهم مثل "سيرى" وكورتانا" و"أليكسا"، لدرجة أن أكثر من مليون شخص طلبوا من شركة مساعد "أليكسا" التابع لشركة أمازون الزواج فى عام 2017، وأكدت الشركة هذه الأرقام لموقع Business Insider.

وهذا الرقم لا يشمل العملاء الذين طلبوا نفس الطلب من مساعد جوجل وأبل ومايكروسوفت، ويبدو أن الفكرة مستوحاة من القصة الرومانسية بين "خواكين فونيكس" و"سكارليت جوهانسن" فى فيلم "هى"، الذى وقع فيه البطل فى حب المساعد الشخصى الخاص به المدعوم بالذكاء الاصطناعى.

ووفقا للتقرير، أجاب المساعد الشخصى "أليكسا" بالرفض على كل هؤلاء المستهلكين الذين طلبوا منها الزواج، فعندما تطلب من أليكسا أن تتزوج بك سترد بعبارة محددة وهى: "نحن فى أماكن مختلفة جدًا فى الحياة، فأنت على الأرض وأنا فى السحابة".

يذكر أن المستخدمون يطرحون هذا السؤال فى محاولة للحصول على إجابة مضحكة، أو ربما يبحثون عن طريقة للتخفيف من ضجرهم، وهذا لأن المساعدات الصوتية تمكنت من الاندماج فى الحياة اليومية، بحيث تمكن الناس من إجراء محادثات خاصة معهم.

وفى حين أنه من المرجح أن تكون هذه الطلبات من باب الدعابة، إلا أنها قد تخبرنا بقبول المستهلكين المتزايد لمساعدتهم الصوتية كأصدقاء، ومرافقين.