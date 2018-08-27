أشار تحليل من شركة IHS Markit للأبحاث إلى أن شركة أبل تدرس طرقًا لتحسين عمر بطارية هواتف أيفون من خلال تغيير التقنية المستخدمة فى الشاشات، فمن خلال التبديل إلى لوحة الكترونية معززة، يحتمل خفض مقدار الطاقة اللازمة لتحديث الشاشة.
وتشير ملاحظة بحثية من IHS Markit إلى أن شركة Apple يمكنها إجراء تغيير جوهرى على اللوحة الخلفية للشاشات الخاصة بها، حيث ستبتعد عن تقنية (LTPS TFT) المستخدمة حاليًا فى إنتاج لوحة AMOLED.
وأوضح ديفيد هسيه، مدير الأبحاث والتحليل بالشركة، إلى أن أبل تبحث بدلاً من ذلك عن تطوير ألواح (LTPO)، ويستشهد هسيه بثلاث براءات اختراع من أبل كدليل على هذا الاهتمام، مع عرض تفاصيل عن كيفية تحسين تقنية اللوحة الخلفية المرتبطة بإدارة البيكسلات أو إيقافها.
وقال المحلل: "نحن نقدر أن هدف شركة أبل هو تعزيز وحدة معالجة الرسومات فى وحدة المعالجة المركزية، وتجاوز الذاكرة من أجل تقليل استهلاك الطاقة".
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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