أشار تحليل من شركة IHS Markit للأبحاث إلى أن شركة أبل تدرس طرقًا لتحسين عمر بطارية هواتف أيفون من خلال تغيير التقنية المستخدمة فى الشاشات، فمن خلال التبديل إلى لوحة الكترونية معززة، يحتمل خفض مقدار الطاقة اللازمة لتحديث الشاشة.

وتشير ملاحظة بحثية من IHS Markit إلى أن شركة Apple يمكنها إجراء تغيير جوهرى على اللوحة الخلفية للشاشات الخاصة بها، حيث ستبتعد عن تقنية (LTPS TFT) المستخدمة حاليًا فى إنتاج لوحة AMOLED.

وأوضح ديفيد هسيه، مدير الأبحاث والتحليل بالشركة، إلى أن أبل تبحث بدلاً من ذلك عن تطوير ألواح (LTPO)، ويستشهد هسيه بثلاث براءات اختراع من أبل كدليل على هذا الاهتمام، مع عرض تفاصيل عن كيفية تحسين تقنية اللوحة الخلفية المرتبطة بإدارة البيكسلات أو إيقافها.

وقال المحلل: "نحن نقدر أن هدف شركة أبل هو تعزيز وحدة معالجة الرسومات فى وحدة المعالجة المركزية، وتجاوز الذاكرة من أجل تقليل استهلاك الطاقة".