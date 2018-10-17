فيسبوك يستعد لطرح جهاز جديد مخصص للفيديوهات

فى وقت سابق من هذا الشهر، أعلن فيسبوك عن جهاز ذكى جديد مخصص لدردشة الفيديو يحمل اسم Portal، وهو مجهز بكاميرا ويهدف إلى التنافس مع أجهزة أخرى تقوم بنفس المهمة مثل Echo Show من أمازون، لكن طموحات الشركة فى مجال الأجهزة تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، إذ ذكر تقرير حديث أن فيسبوك تعمل على كاميرا تلفزيونية من شأنها أن توفر دردشة فيديو على شاشة كبيرة وتسمح للمستخدمين ببث المحتوى من تبويب الفيديو الخاص بالشركة Facebook Watch.

ووفقا لموقع THEVERGE الأمريكى، يحمل الجهاز الاسم الرمزى "ريبلى"، وبمجرد طرحه فى الأسواق فإن فيسبوك ستدخل فى منافسة شركة مع عمالقة آخرين مثل أمازون، وأبل، وجوجل، خاصة وأن الجهاز الجديد يمكن أن يحول تلفازك بالكامل إلى موقع فيسبوك ضخم.

وتأتى هذه الخطوة ضمن خطة فيسبوك للاهتمام أكثر بمحتوى الفيديو الذى تبثه عبر تبويب "ووتش" الشهير، وجذب عدد أكبر من المستخدمين للاستفادة منه فى الترفيه ومتابعة الأحداث التى يهتمون بها.