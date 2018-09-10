خدمة التخزين السحابي على نينتندو سويتش لن تشمل جميع الألعاب

في بداية مايو الماضي، قالت شركة نينتندو اليابانية أنها ستعمل على إطلاق خدمة سحابية لتخزين البيانات احتياطيًا لمختلف الألعاب مما يمنع فقدانها حتى لو حدث أي مكروه للجهاز أو تم فقدانه، وقالت أن الخدمة ستنطلق في سبتمبر الحالي، لكن على ما يبدو أنها لن تشمل جميع الألعاب على المنصة.

ومن أشهر الألعاب التي لن تدعم حفظ البيانات على المنصة السحابية احتياطيًا؛ هي:

FIFA 19

Dark Souls: Remastered

Pokemon: Let’s Go Pikachu!

Pokemon: Let’s Go Eevee!

Splatoon 2

حيث يظهر من وصف الألعاب أنها لن تدعم حفظ البيانات في خدمة التخزين السحابي، وربما ستكون هناك عدة ألعاب أخرى على نفس الشاكلة، فيما ستكون بعض الألعاب متاحة لخدمة التخزين السحابي في حال كان المستخدم يملك اشتراك منفرد.

كانت نينتندو قد أعلنت أن الخدمة السحابية لحفظ بيانات الألعاب ستكون متاحة بشكل مجاني للمستخدمين الذين ينفقون على الأقل 20$ على الألعاب سنويًا، لكن بحسب ما لاحظنا قبل الانطلاق بوقت قصير فإن ذلك لن يشمل جميع الألعاب، وربما يتطلب اشتراك المنصة كأمر إضافي مع العديد منها.

وفي تصريح لموقع Ars Technica، تحدثت الشركة بأن عدم توفر هذه الخاصية لدى بعض الألعاب يعود للحفاظ على شفافية اللعبة، فمثلًا تم حفظ المرحلة واللعبة على السحابة ومن ثم فقد المستخدم بعض الأدوات الموجودة معه في اللعبة، فإنه سيكون بإمكانه استرجاعها من خلال استعادة البيانات، وهو ما يشكل “احتيال” على سير اللعبة.