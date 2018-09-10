خدمة التخزين السحابي على نينتندو سويتش لن تشمل جميع الألعاب

في بداية مايو الماضي، قالت شركة نينتندو اليابانية أنها ستعمل على إطلاق خدمة سحابية لتخزين البيانات احتياطيًا لمختلف الألعاب مما يمنع فقدانها حتى لو حدث أي مكروه للجهاز أو تم فقدانه، وقالت أن الخدمة ستنطلق في سبتمبر الحالي، لكن على ما يبدو أنها لن تشمل جميع الألعاب على المنصة.
ومن أشهر الألعاب التي لن تدعم حفظ البيانات على المنصة السحابية احتياطيًا؛ هي:
FIFA 19
Dark Souls: Remastered
Pokemon: Let’s Go Pikachu!
Pokemon: Let’s Go Eevee!
Splatoon 2
حيث يظهر من وصف الألعاب أنها لن تدعم حفظ البيانات في خدمة التخزين السحابي، وربما ستكون هناك عدة ألعاب أخرى على نفس الشاكلة، فيما ستكون بعض الألعاب متاحة لخدمة التخزين السحابي في حال كان المستخدم يملك اشتراك منفرد.
كانت نينتندو قد أعلنت أن الخدمة السحابية لحفظ بيانات الألعاب ستكون متاحة بشكل مجاني للمستخدمين الذين ينفقون على الأقل 20$ على الألعاب سنويًا، لكن بحسب ما لاحظنا قبل الانطلاق بوقت قصير فإن ذلك لن يشمل جميع الألعاب، وربما يتطلب اشتراك المنصة كأمر إضافي مع العديد منها.
وفي تصريح لموقع Ars Technica، تحدثت الشركة بأن عدم توفر هذه الخاصية لدى بعض الألعاب يعود للحفاظ على شفافية اللعبة، فمثلًا تم حفظ المرحلة واللعبة على السحابة ومن ثم فقد المستخدم بعض الأدوات الموجودة معه في اللعبة، فإنه سيكون بإمكانه استرجاعها من خلال استعادة البيانات، وهو ما يشكل “احتيال” على سير اللعبة.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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