اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية مع مدار غريب

اكتشف علماء الفلك كوكبًا في المنطقة الصالحة للسكن لنجم قزم أحمر، لكن مداره طويل جدًا لدرجة أنه سيكون له درجات حرارة متغيرة بشكل كبير ومن المحتمل ألا يدعم الحياة.تم رصد الكوكب المسمى TOI-2257 b، لأول مرة باستخدام بيانات من تلسكوب صيد الكواكب التابع لناسا TESS (قمر مسح الكواكب العابرة للكواكب الخارجية) ثم تمت ملاحظته بمزيد من التفاصيل باستخدام التلسكوب العالمي لمرصد Las Cumbres وتلسكوب SAINT-EX في المكسيك. باستخدام ملاحظات SAINT-EX ، تمكن الباحثون من تأكيد أن كوكبًا يدور حول النجم القزم الأحمر كل 35 يومًا.