هواوي تطلق نسختي الأحمر والأزرق لهاتفها nova 3

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك اليوم عن إطلاق نسختي الأحمر والأزرق من هاتف Nova 3، وتأتي النسختين ليعززا المفهوم الشبابي الذي استندت عليه هواوي في تصميم هاتفها الذي يواكب اهتمامات وأذواق المستهلكين من جيل الشباب وعشّاق التكنولوجيا العصرية المتطوّرة، حيث ان هذان اللونان يضيفان لمسة جمالية لهاتف Nova 3 الذي يتميز بتصميم عصري وجذاب. ونال هاتف Nova 3 استحسان واشادة المستهلكين نظراً لتمتعه بتقنية الذكاء الاصطناعي المدعومة في كاميرات الهاتف بجانب سعره التنافسي.

يتميز Nova 3 بنظام كاميرات خلفية وأمامية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي مصممة لتوفير صور سيلفي ترتقي بتجربة التصوير نحو مستويات جديدة، حيث يتمتع الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة تأتي بدقة 24 ميجابكسل و2 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ F/2.0، بالإضافة الي تزويده بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات بدقة 24 ميجابكسل و16 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ F/1.8 قادرة على انتاج صور تضاهي الواقع في الدقة والوضوح.

يتمتع هواوي Nova 3 بشاشة كبيرة الحجم بقياس 6.3 بوصة بميزة ال Notch وبنسبة عرض 19.5:9، وبالإضافة الي تميز الهاتف بالإصدار الثاني من شاشة العرض الكاملة FullView Display من هواوي، بالإضافة الي دعم الهاتف لتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة المتمثلة في معالج Kirin 970 بجانب ذاكرة عشوائية تبلغ 4 جيجا بايت ومساحة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت. هذا وبالإضافة الي دعم الهاتف بأحدث واجهة المستخدم EMUI 8.2 لأداءٍ متميز من هواوي، مع الإصدار 8.1 من نظام تشغيل أندرويد أوريو.

والجدير بالذكر، أن هواوي ستقيم جناح متنقل في سيتي ستارز لمدة ثلاثة أيام متتالية بداية من يوم الخميس القادم الي يوم السبت، وذلك لتقديم تجربة واقعية فريدة من نوعها لسلسلة هواتفها الجديدة Nova 3، حيث ستتيح هذه التجربة الفرصة الكاملة لمستهلكي الهواتف الذكية للاختبار الهاتفين والتعرف على قدرات كاميرا الهواتف المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي.