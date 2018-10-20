قامت أدوبي بالإعلان في مؤتمر Adobe MAX بمعاينة تطبيق Photoshop CC على أجهزة iPad، وProject Aero، وهي أداة تسمح للمبتكرين بتصميم تجارب الواقع المعزز، وProject Gemini وهو تطبيق للرسم.

كما قدمت أدوبي تطبيق Premiere Rush CC، وهو تطبيق شامل لتعديل الفيديو سهل الاستخدام الأول من نوعه لعاشقي الإبداع في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

تم إعادة تصميم تطبيق Photoshop CC على أجهزة iPad ليقدم تجربة لمس حديثة، حيث سيتمتع بنفس القوة والدقة التي يقدمها إصدار أجهزة الكمبيوتر المكتبي. ويسمح تطبيق Photoshop CC على أجهزة iPad للمستخدمين بفتح ملفات PSD الأصلية وتعديلها باستخدام أدوات تعديل الصور من فوتوشوب المطابقة للمعايير القياسية المعروفة، كما سيضم التطبيق لوحة الطبقات المألوفة في برنامج Photoshop.

وباستخدام تطبيق فوتوشوب CC عبر الأجهزة، والذي سيكون متوفراً لأجهزة iPad أولاً في 2019، سيمكنك بدء عملك على جهاز iPad ثم تحويل كل تعديلاتك بسلاسة باستخدام تطبيق فوتوشوب CC إلى جهاز الكمبيوتر المكتبي عبر Creative Cloud.

قامت آدوبي بمعاينة Project Aero، وهي أداة جديدة لتأليف الواقع المعزز عبر الأجهزة، وتسمح للمبتكرين بتصميم تجارب الواقع المعزز. ويعتبر Project Aero تطبيق الواقع المعزز الأول المصمم ليناسب المصممين والمبدعين وتم الإفصاح عنه لأول مرة أمام الجمهور في المؤتمر العالمي للمطورين الذي أقامته Apple في وقت سابق من هذا العام.

ويسمح Project Aero بتقديم تجارب الواقع المعزز في أفضل صورة، لتمكين المبتكرين من تقديم المحتوى الرقمي في العالم الحقيقي. وفي مؤتمر Adobe MAX عرضت أدوبي متجر مستقبلياً للبيع بالتجزئة يعمل بالواقع المعزز، وكشفت عن الفرص المثيرة للحماس التي تقدمها تجارب التصميم الغامرة.

تم تصميم Premiere Rush CC خصيصاً لمبتكري الفيديوهات على الإنترنت، وهو يقوم بدمج التقاط الصور والتعديل الذكي والألوان المبسطة والصوت والرسوميات المتحركة مع النشر السلس في منصات التواصل الاجتماعي الرائدة مثل YouTube وInstagram معاً في حل واحد سهل الاستخدام. وبفضل Premiere Rush CC لا يحتاج منشؤو المحتوى لخبرة في الفيديوهات أو الألوان أو الصوتيات لنشر فيديوهات ذات جودة احترافية.