مايكروسوفت تجلب ميزة جديدة لتطبيق swiftkey

تحديث جديد لتطبيق لوحة المفاتيح الذكية SwiftKey، تقدم من خلاله مايكروسوفت ميزة الترجمة في الوقت الحقيقي للمستخدمين.
تدعم لوحة المفاتيح الذكية المميزة بتطبيق SwiftKey المستخدمين الآن مع ميزة ترجمة المحادثات في الوقت الحقيقي.
الميزة الجديدة للترجمة تتوفر لمستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد، حيث يمكن للوحة مفاتيح SwiftKey أن تقدم ترجمة لا يحتاج معها المستخدم إلى الخروج في البداية من التطبيق.
تحديث تطبيق SwiftKey يشمل في البداية الترجمة إلى 60 لغة، أيضاً سيكون لدى المستخدم إختيار بتثبيت Microsoft Translator لدعم الترجمة عند قطع الإتصال بالإنترنت، إلا أن ميزة الترجمة قائمة بذاتها أيضاً في تحديث SwiftKey أي لا يشترط معها تحميل مترجم مايكروسوفت.
الميزة الجديدة متاحة لمستخدمي تطبيق SwiftKey على نظام تشغيل الأندوريد، حيث يمكن للمستخدم تجربة الميزة الجديدة عبر شريط أدوات التطبيق.
حتى الآن لم تؤكد مايكروسوفت موعد لإضافة هذه الميزة في تطبيق SwiftKey الخاص بمنصة iO
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