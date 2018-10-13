كشفت شركة أوبو عن هاتفها الذكي الجديد Oppo K1، وهو يعتبر أحدث هاتف ذكي للشركة من الفئة المتوسطة. كما قد أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا اليوم عن توفر الهاتف للطلب المسبق بسعر 1599 يوان (231 دولار) لإصدار 4 جيجابايت + 64 جيجابايت أو 1799 يوان (259 دولار) لإصدار 6 جيجابايت + 64 جيجابايت.

يتميز هذا الجهاز بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة ودقة 2340 × 1080 بكسل، مع معالج Snapdragon 660، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت / 6 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت. يحتوي الهاتف على مستشعر لبصمة الاصبع تحت الشاشة، كما يتضمن نتوء صغير بالأعلى والذي يضم كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابكسل، هذا وبالإضافة إلى وجود كاميرا مزدوجة بالخلف بدقة 16 ميجابكسل + 2 ميجابكسل مع تقنية الذكاء الاصطناعي.

يأتي هاتف Oppo K1 مزودًا ببطارية بسعة 3500 مللي أمبير ولكن مع الأسف لا يوجد دعم لتقنية الشحن السريع. كما يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل أندرويد إصدار 8.1 مع واجهة مستخدم Color OS إصدار 5.2.

يدعم الهاتف اتصال 3G و 4G LTE و Wi-Fi 802.11 a/b/g/n و Bluetooth 4.0 و A-GPS/ GLONASS بالإضافة إلى NFC (إصدار LTE فقط).