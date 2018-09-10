تطبيق pro analytics أداة تحليل سريعة ودقيقة لحسابك انستجرام

هناك الكثير من أدوات التحليل لحسابات المستخدمين الاجتماعية، على رأس هذه الحسابات "تويتر، انستجرام"، ولكن نادرًا ما يكون هناك تطبيق دقيق ومُساعد لدرجة كبيرة، تطبيق Pro Analytics أفضل من غيره بكثير، حيث يُعدّ أداة تحليل سريعة ودقيقة جدًا لحسابك من على شبكة انستجرام.

حيث يمنحك التطبيق احصائيات سريعة حول الحساب دون الغوص العميق في الأشياء، فبكل بساطة يمكنك الإطلاع على صورك الأكثر شعبية، وأكثر المُعجبين بك، والذي تابعته ومن لا يتابعك، وحتى الذين يتابعونك وأنت لا تتابعهم، فضلًا عن مخطط بياني لنمو حسابك، وأداة بحث لكسب المزيد من المُتابعين، فضلًا عن متابعة الصفحات الشعبيّة.

أخيرًا إن كنت من المهتمين فتطبيق Pro Analytics متاح للتحميل مجّانًا على متجر أب ستور، على أن يتضمّن مشتريات داخلية، ويدعم iOS 9.3 فأحدث.