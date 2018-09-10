تطبيق pro analytics أداة تحليل سريعة ودقيقة لحسابك انستجرام

هناك الكثير من أدوات التحليل لحسابات المستخدمين الاجتماعية، على رأس هذه الحسابات "تويتر، انستجرام"، ولكن نادرًا ما يكون هناك تطبيق دقيق ومُساعد لدرجة كبيرة، تطبيق Pro Analytics أفضل من غيره بكثير، حيث يُعدّ أداة تحليل سريعة ودقيقة جدًا لحسابك من على شبكة انستجرام.
حيث يمنحك التطبيق احصائيات سريعة حول الحساب دون الغوص العميق في الأشياء، فبكل بساطة يمكنك الإطلاع على صورك الأكثر شعبية، وأكثر المُعجبين بك، والذي تابعته ومن لا يتابعك، وحتى الذين يتابعونك وأنت لا تتابعهم، فضلًا عن مخطط بياني لنمو حسابك، وأداة بحث لكسب المزيد من المُتابعين، فضلًا عن متابعة الصفحات الشعبيّة.
أخيرًا إن كنت من المهتمين فتطبيق Pro Analytics متاح للتحميل مجّانًا على متجر أب ستور، على أن يتضمّن مشتريات داخلية، ويدعم iOS 9.3 فأحدث.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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