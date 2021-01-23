تيك توك يحذف مشاركات تروج لاحتجاجات فى روسيا

قالت منظمة مراقبة الاتصالات الروسية، إن تيك توك حذف بعض ما وصفته بالمشاركات غير القانونية التي تروج لاحتجاجات نهاية الأسبوع بهدف تأمين إطلاق سراح أليكسي نافالني، وتمت مشاهدة المنشورات التي تروج لـ Navalny والاحتجاجات المخطط لها يوم السبت أكثر من 300 مليون مرة على TikTok وذلك منذ أن سُجن هذا الأسبوع بعد عودته إلى روسيا لأول مرة بعد اتهامات من تسميمه بغاز الأعصاب.

وبسبب عدم تأثرهم بالتحذيرات الرسمية ضد المسيرات، نشر الشباب الروسي مقاطع فيديو غزيرة تكريما لنافالني، وقال نافالني في رسالة نقلها محاميه نُشرت على إنستجرام: "أحترم تلاميذ المدارس الذين عاثوا فسادًا في تيك توك ".

وقال محققون روس إنهم فتحوا قضية جنائية فيما وصفوه بمحاولة إقناع قاصرين بارتكاب أعمال غير قانونية قد تعرض سلامتهم للخطر.وعن مخاطر فيروس كورونا ، قالوا إن الأحداث العامة الجماعية ، المحظورة في موسكو بسبب الوباء ، تشكل خطرا حقيقيا على صحتهم.وقالت منظمة مراقبة الاتصالات Roskomnadzor ، التي هددت بتغريم المنصات الاجتماعية على المحتوى المرتبط بالاحتجاج، إن TikTok حذفت 38% من المشاركات التي اعتبرتها غير قانونية بحلول أمس الجمعة، لكنها أضافت أن الدعوات الجديدة للروس للنزول إلى الشوارع لا تزال تظهر في الخدمة.