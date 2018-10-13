أعلنت شبكة فيسبوك اليوم طرح ميزة جديدة لمستخدميها تتيح لهم نشر صور ثلاثية الأبعاد 3D، حيث اعتادت فيسبوك خلال الفترة الماضية تحسين الطرق التى يمكن للمستخدمين من خلالها التقاط الصور.

ووفقا لما جاء على المدونة الرسمية لفيسبوك، فإن الميزة الجديدة تعمل على استخدام تقنيات محددة لمنح الصور أبعادا وعمقا مناسبا يجعلها تظهر أكثر واقعية، إذ أن المستخدم سيكون قادرًا على نشر الصور على حسابه ومن ثم ستظهر الصور بعمق أكبر وستظهر بشكل مختلف أيضًا على تطبيق الواقع الافتراضى VR.

وأوضح عدد من التقارير أن هذه الميزة متاحة لمستخدمى تطبيق هواتف ايفون مزدوجة الكاميرا حتى الآن، لكنها ستكون متاحة لمستخدمى الهواتف الأخرى لاحقًا، والجميع سيمكنه رؤية الصور ثلاثية الأبعاد الآن، لكن مستخدمى آيفون من يمكنهم نشرها فقط فى الوقت الراهن.