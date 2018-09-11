oneplus 6t القادم قد يأتي مع مستشعر بصمة مدمج بالشاشة

من المنتظر أن تكشف ون بلس عن هاتف أخر لها هذا العام بالإعلان عن OnePlus 6T والذي يبدو أنه سيأتي مع مستشعر بصمة مدمج مع الشاشة وتصميم شبيه بهاتف أوبو F9، وربما هذا الأمر ليس غريب جدًا خاصة وأن أوبو هي من تصنع هواتف ون بلس.

وستطلق الشركة اسم Screen Unlock على الميزة على غرار تقنية Face Unlock لفتح الهاتف بالتعرف على الوجه، وقد سبق لنا رؤية مثل هذه الميزة مع عدد من الهواتف للشركات الصينية، كما أنها من المنتظر أن تصل لشركات أخرى مثل سامسونج وإل جي وسوني وغيرها.

وبحسب التقرير من موقع CNet، فإن الهاتف سيأتي مع نتوء صغير في أعلى الشاشة بشكل شبيه لهاتف F9 من أوبو مع ظهر محمي بطبقة زجاجية، بالإضافة إلى أنه سيأتي مع كاميرا بثلاث عدسات في الخلف ليلحق بركب الشركات التي أعلنت عن مثل هذه الكاميرا وفي مقدمتها هواوي.

وبالطبع، فإن الهاتف سيأتي مع شاشة بتقنية OLED بسبب التقنية الجديدة، وذلك لأن هذا النوع من الشاشات يتيح إضافة مستشعر البصمة أسفل الشاشة لنقل البيانات بشكل سريع بسبب نحافتها، على عكس شاشات LCD الثخينة التي تمنع نقل البيانات في حال وضع مستشعر للبصمة أسفل الشاشة.