oneplus 6t القادم قد يأتي مع مستشعر بصمة مدمج بالشاشة

من المنتظر أن تكشف ون بلس عن هاتف أخر لها هذا العام بالإعلان عن OnePlus 6T والذي يبدو أنه سيأتي مع مستشعر بصمة مدمج مع الشاشة وتصميم شبيه بهاتف أوبو F9، وربما هذا الأمر ليس غريب جدًا خاصة وأن أوبو هي من تصنع هواتف ون بلس.
وستطلق الشركة اسم Screen Unlock على الميزة على غرار تقنية Face Unlock لفتح الهاتف بالتعرف على الوجه، وقد سبق لنا رؤية مثل هذه الميزة مع عدد من الهواتف للشركات الصينية، كما أنها من المنتظر أن تصل لشركات أخرى مثل سامسونج وإل جي وسوني وغيرها.
وبحسب التقرير من موقع CNet، فإن الهاتف سيأتي مع نتوء صغير في أعلى الشاشة بشكل شبيه لهاتف F9 من أوبو مع ظهر محمي بطبقة زجاجية، بالإضافة إلى أنه سيأتي مع كاميرا بثلاث عدسات في الخلف ليلحق بركب الشركات التي أعلنت عن مثل هذه الكاميرا وفي مقدمتها هواوي.
وبالطبع، فإن الهاتف سيأتي مع شاشة بتقنية OLED بسبب التقنية الجديدة، وذلك لأن هذا النوع من الشاشات يتيح إضافة مستشعر البصمة أسفل الشاشة لنقل البيانات بشكل سريع بسبب نحافتها، على عكس شاشات LCD الثخينة التي تمنع نقل البيانات في حال وضع مستشعر للبصمة أسفل الشاشة.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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