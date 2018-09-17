جوجل قد توفر هواتف Pixel 3 باللون الوردي منذ أيام قليلة قامت جوجل بنشر موقع تشوق فيها للألوان التي ستتوفر بها هواتف Pixel 3 وكان يظهر على الموقع ثلاث ألوان وهما الرمادي الغامق مع الأسود والرمادي الفاتح مع الأبيض والأخضر مع التركواز.

ولكن أحد الأشخاص أكتشف في الأكواد الخاصة بالموقع الذي نشرته جوجل ألوان آخرى ستتوفر بها هواتف Pixel 3 وهما الوردي الفاتح مع الغامق وكذلك الأزرق.

لكن جوجل لم تنشر هذه الألوان على الموقع وقد تريد الشركة تفاجئ المتابعين يوم الإعلان عن هواتف Pixel 3 بالألوان التي ستتوفر بها الهواتف ويُذكر أن الإعلان عن الهواتف سيكون يوم 9 أكتوبر.