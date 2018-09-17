جوجل قد توفر هواتف Pixel 3 باللون الوردي منذ أيام قليلة قامت جوجل بنشر موقع تشوق فيها للألوان التي ستتوفر بها هواتف Pixel 3 وكان يظهر على الموقع ثلاث ألوان وهما الرمادي الغامق مع الأسود والرمادي الفاتح مع الأبيض والأخضر مع التركواز.
ولكن أحد الأشخاص أكتشف في الأكواد الخاصة بالموقع الذي نشرته جوجل ألوان آخرى ستتوفر بها هواتف Pixel 3 وهما الوردي الفاتح مع الغامق وكذلك الأزرق.
لكن جوجل لم تنشر هذه الألوان على الموقع وقد تريد الشركة تفاجئ المتابعين يوم الإعلان عن هواتف Pixel 3 بالألوان التي ستتوفر بها الهواتف ويُذكر أن الإعلان عن الهواتف سيكون يوم 9 أكتوبر.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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