تسعى الشركات الخدماتية بشكل عام لتتبع درجة إقبال المستخدمين على خدماتها، ووضع الخطط لإصلاح الأمر وزيادة ترغيبهم في حال النفور واستخدامهم لبدائل أخرى، لكن في الأغلب لا تنشر البيانات والإحصائيات الخاصة بهده العملية، لكن بالنسبة لموزيلا فالأمر في غاية الشفافية بالنسبة لما يتعلق بمتصفحها فايرفوكس، فيمكنك معرفة مدى الاقبال وأي الفئات الأكثر استخداماً للمتصفح، والكيفية التي يتم استخدامه فيها، من خلال تقرير فايرفوكس العام للبيانات.

ويحتوي التقرير على العديد من المعلومات الشهرية والسنوية حول المستخدمين، وعدد الساعات التي يقضوها يومياً في استخدامهم للمتصفح، وبالإضافة إلي الملحقات الأكثر شعبية التي يضفونها له، وعدد مستخدمي هذه الإضافات، وتبين البيانات أيضاً أفضل 10 بلدان استخداماً للمتصفح وذلك كله متوفر لنسخة سطح المكتب في الوقت الحالي، حيث نوهت الشركة إلى صعوبة جمع المعلومات في متصفح الهواتف، والتي وعدت بتوفير هذه الخاصية في النسخ القادمة.

ولا يعد تجميع هذه البيانات مراقبة لحركة المستخدمين في الوقت الفعلي للتصفح، وإنما هي عبارة عن عملية لتجميع البيانات لعدد من المستخدمين بشكل مجهول المصدر كما نوهت الشركة.

وتعود المعلومات المتوفرة حالياً في التقرير إلى العام الماضي، حيث تخطط الشركة لتوفير تحديث أسبوعي على الأقل للبيانات بشكل دوري، ويمكن لأي مستخدم لفايرفوكس معرفة المعلومات التي يجمعها المتصفح عن طريق الذهاب إلى about:telemetry.

ويمكنك أخد نظرة عامة حول بيانات المستخدمين التي يوفرها المتصفح من خلال الصور التالية، والتي تبين على سبيل المثال، تربع مستخدمي فايرفوكس في الولايات المتحدة على عرش الأكثر استخداماً للمتصفح، وتظهر أيضاً أسماء بعض الأدوات الأكثر استخدماً، ومعدل ساعات استخدام المتصفح يومياً في بعض البلدان.