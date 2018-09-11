نينتندو تطلق نسخة من جهاز سويتش مستوحاة من لعبة بوكيمون جو

أعلنت شركة نينتندو أنها ستطلق في 16 نوفمبر القادم نسخة خاصة من جهاز الألعاب نينتندو سويتش وبشكل محدود مستوحاة من لعبة بوكيمون، وذلك بالتزامن مع إطلاقها لنسختي لعبة بيكيمون جو، ببيكاتشو وأيفي (Eevee).

فيما سيكون الأشخاص المهتمين بهذا الجهاز أمام خيارين لشراء لعبة (Let’s Go, Pikachu) والخاصة ببيكاتشو، أو النسخة الخاصة بأيفي (Let’s Go, Eevee) مثبتة مسبقاً عليه، والتي ستحمل وحدات تحكم برسومات محفورة لكل من بطلي هذه اللعبة باللونين الأصفر والبني، وستحمل واجهة الجهاز أيضاً رسومات لكل من البوكيمونين.

وسيكون سعر الحزمة الواحدة من نينتندو سويتش مع اللعبة في الولايات المتحدة 399$، كما ستتضمن كل حزمة على كرة بوكيمون بلس كوحدة تحكم لاصطياد البوكيمونات (Poke Ball Plus).

لا بد أنه خبر سار فعلاً لمحبي هذه اللعبة والتي وصلت لحد الإدمان لدى بعض الشغوفين بها منذ انطلاقها، لكن يجب عليهم الانتظار حتى نوفمبر ليتمتعوا بالإصدار الجديد.