نينتندو تطلق نسخة من جهاز سويتش مستوحاة من لعبة بوكيمون جو

أعلنت شركة نينتندو أنها ستطلق في 16 نوفمبر القادم نسخة خاصة من جهاز الألعاب نينتندو سويتش وبشكل محدود مستوحاة من لعبة بوكيمون، وذلك بالتزامن مع إطلاقها لنسختي لعبة بيكيمون جو، ببيكاتشو وأيفي (Eevee).
فيما سيكون الأشخاص المهتمين بهذا الجهاز أمام خيارين لشراء لعبة (Let’s Go, Pikachu) والخاصة ببيكاتشو، أو النسخة الخاصة بأيفي (Let’s Go, Eevee) مثبتة مسبقاً عليه، والتي ستحمل وحدات تحكم برسومات محفورة لكل من بطلي هذه اللعبة باللونين الأصفر والبني، وستحمل واجهة الجهاز أيضاً رسومات لكل من البوكيمونين.
وسيكون سعر الحزمة الواحدة من نينتندو سويتش مع اللعبة في الولايات المتحدة 399$، كما ستتضمن كل حزمة على كرة بوكيمون بلس كوحدة تحكم لاصطياد البوكيمونات (Poke Ball Plus).
لا بد أنه خبر سار فعلاً لمحبي هذه اللعبة والتي وصلت لحد الإدمان لدى بعض الشغوفين بها منذ انطلاقها، لكن يجب عليهم الانتظار حتى نوفمبر ليتمتعوا بالإصدار الجديد.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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