أليكسا تحصل على دعم وضع الهمس لتلقي الأوامر والإجابة

أعلنت شركة أمازون عن إضافة ميزة الهمس "Whisper Mode"، وذلك بعد تجارب قامت بها في العام الماضي كانت متاحة للمطورين فقط، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إطلاق الأوامر لأليكسا بالهمس والتي سترد بنفس النبرة وبصوت أقرب ما يكون للصوت البشري بشكل رائع.

وتم إطلاق هذه الخاصية الجديدة للمستخدمين في الولايات المتحدة حيث إنها متوفرة باللغة الانجليزية فقط في الوقت الحالي، وعرض موقع The Verge تجربة حية قام بها رئيس التحرير أظهرت سؤاله لها بصوت خافت “من فاز بمباراة البيسبول بالأمس” والتي أجابته بصوتها الهامس والذي يشعر السامع بشيء من الغرابة وهنا الفيديو لتحظوا بتجربة السماع بأنفسكم وتختبروا شعوركم الخاص:

ويعتبر وضع الهمس الحالي أسلوب من طرق أمازون لإضافة الحياة على مساعدها الصوتي، وجعلها أكثر اندماجاً في سياق الحديث وردة الفعل والتجاوب مع المستخدمين وذلك من خلال تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، فوفقاً لرئيس الفريق العلمي المسئول عن أليكسا أنها قادرة على فهم الإشارات الصوتية بشكل تلقائي ومفيد من أجل رصد الأحداث الصوتية ووضع الهمس، مما يعني تقلب أسلوب الإجابة وفقاً للبيئة المحيطة.