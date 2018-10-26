نشرت شركة nubia العلامة التجارية الفرعية لشركة ZTE إعلانا تشويقيا رسميا مع بعض التفاصيل عن المميزات الأساسية التى سيأتى بها الهاتف الذكى Red Magic 2.

سيأتى الهاتف Red Magic 2 بمعالج Snapdragon 845 ورامات 10 جيجابايت ليصبح بذلك ثانى هاتف فى العالم يأتى برامات 10 جيجابايت بعد هاتف شاومي "Black Shark Helo" والذى تم الإعلان عنه أول أمس وهذا هو الإعلان الرسمى من الشركة:

سيأتي الهاتف أيضا ببعض التحسينات مثل نظام تبريد سائل لإعطاء آداء مميز مع الألعاب القوية وللمساعدة على الحفاظ على إنخفاض درجة الحرارة أثناء اللعب كما سيتم أيضا إدراج الصوت المحيطى ثلاثى الأبعاد مما يعنى أن الهاتف سيكون له مكبرات صوت استريو ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف رسميا يوم 31 أكتوبر أو بعد ذلك بقليل.