أتاح تطبيق "سناب شات" للمستخدمين إرسال صور GIF موسيقية، وفقا لتقرير نشره موقع Business Insider الأمريكي.
فالمستخدمين الذين يمتلكون تطبيق TuneMojiعلى هواتفهم الذكية يمكنهم وضع مقاطع متحركة موسيقية إلى قصص سناب شات الخاصة بهم أو إرسالها داخل الدردشة، بعد إعلان التطبيق دمجه بخدمة سناب شات، وفقا لما نشره موقع theverge الأمريكي.
ويضيف تطبيق TuneMoji GIF موسيقى يتم تكرارها مع الصورة المتحركة، فيما يصنف TuneMoji كخدمة مشابهة تماما لطريقة عمل Giphy التى تمتلك قاعدة بيانات قابلة للبحث عن الصور المتحركة، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن طريق الكلمات أو العبارات، أو عن طريق الرموز التعبيرية.
وبمجرد تحديد ملف GIF الموسيقى الذي تريده، فإنك تختار المكان الذي تريد مشاركته فيه - وينبثق Snapchat الآن كخيار.
وقد تمكنت الشركة من الاندماج فى Snapchat من خلال مجموعة أدوات التطوير الجديدة، Snap Kit، والتى تسمح للمطورين بإحضار الميزات الأساسية لـ Snapchat إلى تطبيقاتهم، لكن بينما يمكن مشاركة TuneMoji GIFs على Snapchat، إلا أنه لا يمكن تنفيذه داخل Snapchat نفسه.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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